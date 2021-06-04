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Три украинца выступят на этапе Бриллиантовой лиги во Флоренции

Легкая атлетика
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Ждем медалей

Три украинца выступят на этапе Бриллиантовой лиги во Флоренции

Новина українською

Украину на третьем этапе сезона в Бриллиантовой лиге представят три легкоатлета.

У мужчин во Флоренции в секторе для прыжков в высоту выступит Андрей Проценко, а у женщин сезон откроют Марина Бех-Романчук (прыжки в длину) и Анна Рыжикова (бег на 400 метров с барьерами).

Отметим, что в текущем сезоне украинские легкоатлеты на этапах Бриллиантовой лиги еще не побеждали.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Проценко завоевал медаль на этапе Бриллиантовой лиги в Дохе.

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В статье: Андрей Проценко Анна Рыжикова Бриллиантовая лига Марина Бех-Романчук
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