Три украинца выступят на этапе Бриллиантовой лиги во Флоренции

Украину на третьем этапе сезона в Бриллиантовой лиге представят три легкоатлета.

У мужчин во Флоренции в секторе для прыжков в высоту выступит Андрей Проценко, а у женщин сезон откроют Марина Бех-Романчук (прыжки в длину) и Анна Рыжикова (бег на 400 метров с барьерами).

Отметим, что в текущем сезоне украинские легкоатлеты на этапах Бриллиантовой лиги еще не побеждали.