Три украинки выступят на этапе Бриллиантовой лиги в Юджине

Ирина Геращенко, Юлия Левченко (обе – прыжки в высоту) и Анна Рыжикова (бег на 400 метров с барьерами) вошли в заявочный лист этапа Бриллиантовой лиги в Юджине, который пройдет в субботу, 21 августа.

Для трех спортсменок это будет первый старт после Олимпийских игр. В Токио Геращенко заняла 4-е место, Рыжикова стала 5-й, а Левченко показала 8-й результат.

До конца сезона 2021 года в Бриллиантовой лиге осталось шесть этапов.

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