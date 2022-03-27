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Марина Бех-Романчук: Я люблю Украину и ничто с ней не сравнится. Фото

Легкая атлетика
(2 голосов)

Мы все её любим

Марина Бех-Романчук: Я люблю Украину и ничто с ней не сравнится. Фото

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук призналась в любви своей Родине. Соответствующее обращение она опубликовала на своей странице в Instagram.

Напомним, ранее Владимир Кличко рассказал о начале в Украине Третьей мировой войны.

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В статье: Марина Бех-Романчук
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