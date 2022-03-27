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Марина Бех-Романчук: Я люблю Украину и ничто с ней не сравнится. Фото
Мы все её любим
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук призналась в любви своей Родине. Соответствующее обращение она опубликовала на своей странице в Instagram.
Напомним, ранее Владимир Кличко
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