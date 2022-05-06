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На Харьковщине погиб чемпион Украины по бегу
Он защищал Украину от оккупантов
Фото: 2day.kh.ua
В бою на Харьковщине погиб победитель и призер чемпионатов Украины по бегу на дистанции 400 м и 800 м Александр Сербинов.
Он был кандидатом в мастера спорта. Сербинов был гайдом незрячего спортсмена Валерия Гаврилюка, с которым они выступали на чемпионате мира, заняв там восьмое место в беге на 100 м.
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Источник:Sport.ua
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