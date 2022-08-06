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Украинский десант в Польше: За кем наблюдать сегодня на этапе Бриллиантовой лиги
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 6 августа, в польской Силезии состоится очередной этап Бриллиантовой лиги. Украину будут представлять четыре спортсменки. Все они прыгуньи в высоту.
В 17:10 по киевскому времени за медали начнут свою борьбу Ярослава Магучих, Ирина Геращенко, Юлия Левченко и Екатерина Табашник.
Этот этап станет первым после прошедшего в Юджине (США) чемпионата мира-2022.
Напомним, что ранее украинские шахматисты
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