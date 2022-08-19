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Трое украинок вышли в финал Чемпионата Европы по прыжкам в высоту

Легкая атлетика
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Наши девушки в числе фавориток соревнований

Трое украинок вышли в финал Чемпионата Европы по прыжкам в высоту

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В пятницу, 19 августа, состоялись квалификационные соревнования в секторе для прыжков в высоту среди женщин. Все трое выходивших на старт украинских спортсменок в итоге вышли в финал соревнований.

Ярослава Магучих взяла планку 1.87 м со второй попытки. Ирина Геращенко начинала со 1.78 м, потратила две попытки на высоту 1.83 и с первого раза тоже взяла 1.87.

Юлия Левченко заставила поволноваться. Сначала она только с третьей попытки взяла 1.83, а затем тоже с третьего раза покорила планку на высоте 1.87.

Награды будут разыграны в последней день соревнований – в воскресенье, 21 августа. Начало в 19:05.

Напомним, что в четверг бронзу в прыжках в высоту завоевал Андрей Проценко.

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В статье: Юлия Левченко Ирина Геращенко Ярослава Магучих
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