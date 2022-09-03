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Юлия Левченко квалифицировалась в финал Бриллиантовой лиги-2022

Легкая атлетика
(2 голосов)

У нас будет тройное представительство

Юлия Левченко квалифицировалась в финал Бриллиантовой лиги-2022

Юлія Левченко, фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко сумела квалифицироваться в финал Бриллиантовой лиги-2022, который состоится в швейцарском Цюрихе.

На последнем этапе Лиги в Брюсселе наша представительница по прыжкам в высоту показала результат 1,88 метра, что позволило ей забрать последний билет на завершающий этап.

Кроме Левченко в финале Бриллиантовой лиги выступят Ярослава Магучих (43 очка) и Ирина Геращенко (31 очко), которые квалифицировались туда с первым и вторым результатом соответственно.

Напомним, что Магучих установила личный рекорд на этапе Лиги в Бельгии.

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В статье: Юлия Левченко
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