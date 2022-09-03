Юлия Левченко квалифицировалась в финал Бриллиантовой лиги-2022

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко сумела квалифицироваться в финал Бриллиантовой лиги-2022, который состоится в швейцарском Цюрихе.

На последнем этапе Лиги в Брюсселе наша представительница по прыжкам в высоту показала результат 1,88 метра, что позволило ей забрать последний билет на завершающий этап.

Кроме Левченко в финале Бриллиантовой лиги выступят Ярослава Магучих (43 очка) и Ирина Геращенко (31 очко), которые квалифицировались туда с первым и вторым результатом соответственно.