Марина Бех-Романчук рассказала о своей самой большой мечте. Фото

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук после удачного выступления в финале Бриллиантовой лиги-2022 (Швейцария, Цюрих) опубликовала новый пост в Instagram. Наша соотечественница поделилась своей величайшей мечтой на сегодня.

Напомним, что кроме Бех-Романчук награды в финале Бриллиантовой лиги-2022 завоевали Магучих и Геращенко.