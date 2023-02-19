  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Легкая атлетика
  4. Бех-Романчук встретила воскресное утро в постели с домашним любимцем. Фото
В тренде
Легкая атлетика
Легкая атлетика

Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бех-Романчук встретила воскресное утро в постели с домашним любимцем. Фото

Легкая атлетика
(1 голосов)

Высокий уровень милости

Бех-Романчук встретила воскресное утро в постели с домашним любимцем. Фото

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира и чемпионка Европы по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новым фото. Украинка показала, как она встретила воскресное утро. Соответствующий снимок спортсменка разместила на своей странице в Instagram.

Бех-Романчук встретила воскресное утро в постели с домашним любимцем. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее украинские лыжные акробаты завоевали бронзу на чемпионате мира.

По теме
yellow-arrow
В бою с оккупантами погиб 23-летний легкоатлет Горбенко
yellow-arrow
Левченко показала личный рекорд сезона и выиграла чемпионат Украины
yellow-arrow
Марина Бех-Романчук досрочно завершила сезон
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Марина Бех-Романчук
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде