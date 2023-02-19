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Бех-Романчук встретила воскресное утро в постели с домашним любимцем. Фото
Высокий уровень милости
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира и чемпионка Европы по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новым фото. Украинка показала, как она встретила воскресное утро. Соответствующий снимок спортсменка разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее украинские лыжные акробаты
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