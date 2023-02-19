Бех-Романчук встретила воскресное утро в постели с домашним любимцем. Фото

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира и чемпионка Европы по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новым фото. Украинка показала, как она встретила воскресное утро. Соответствующий снимок спортсменка разместила на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее украинские лыжные акробаты завоевали бронзу на чемпионате мира.