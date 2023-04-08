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Юлия Левченко готовится к соревнованиям в Марокко. Фото
Украинка тренируется
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка, призер чемпионатов Европы и мира, призер и победительница этапов Бриллиантовой лиги по прыжкам в высоту Юлия Левченко поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка сейчас находится в Марокко, где продолжает подготовку к предстоящим соревнованиям и турнирам. Соответствующий снимок она разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее украинские теннисистки
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