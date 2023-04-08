  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Легкая атлетика
  4. Юлия Левченко готовится к соревнованиям в Марокко. Фото
В тренде
Легкая атлетика
Легкая атлетика

Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Юлия Левченко готовится к соревнованиям в Марокко. Фото

Легкая атлетика
(1 голосов)

Украинка тренируется

Юлия Левченко готовится к соревнованиям в Марокко. Фото

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, призер чемпионатов Европы и мира, призер и победительница этапов Бриллиантовой лиги по прыжкам в высоту Юлия Левченко поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка сейчас находится в Марокко, где продолжает подготовку к предстоящим соревнованиям и турнирам. Соответствующий снимок она разместила на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее украинские теннисистки поговорили с руководством WTA.

По теме
yellow-arrow
Бех-Романчук снова соблазняет мужскую аудиторию горячими видео
yellow-arrow
Бех-Романчук поделилась яркими снимками из Барселоны. Фото
yellow-arrow
Марина Бех-Романчук покорила болельщиков фото на понтах
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юлия Левченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде