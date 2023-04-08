Юлия Левченко готовится к соревнованиям в Марокко. Фото

Украинская легкоатлетка, призер чемпионатов Европы и мира, призер и победительница этапов Бриллиантовой лиги по прыжкам в высоту Юлия Левченко поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка сейчас находится в Марокко, где продолжает подготовку к предстоящим соревнованиям и турнирам. Соответствующий снимок она разместила на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее украинские теннисистки поговорили с руководством WTA.