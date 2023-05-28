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Пять украинок выступят на этапе Бриллиантовой лиги в Рабате

Легкая атлетика
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Удачи, девушки

Пять украинок выступят на этапе Бриллиантовой лиги в Рабате

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 28 мая, в марокканском Рабате стартует второй этап Бриллиантовой лиги сезона 2023.

Украинским болельщикам будет на кого посмотреть. Так, нашу команду представят 5 спортсменок.

В секторе прыжков в высоту за победу сразятся Ярослава Магучих, Ирина Геращенко и Юлия Левченко. Начало соревнований - 21:05 по киевскому времени.

В беге на 400 метров выступит наша Анна Рыжкова (21:04 по Киеву).

В тройном прыжке будет выступать Марина Бех-Романчук (21:38 по Киеву).

Напомним, что ранее Магучих рассказала об ожиданиях от соревнований.

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В статье: Бриллиантовая лига
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