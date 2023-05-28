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Пять украинок выступят на этапе Бриллиантовой лиги в Рабате
Удачи, девушки
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 28 мая, в марокканском Рабате стартует второй этап Бриллиантовой лиги сезона 2023.
Украинским болельщикам будет на кого посмотреть. Так, нашу команду представят 5 спортсменок.
В секторе прыжков в высоту за победу сразятся Ярослава Магучих, Ирина Геращенко и Юлия Левченко. Начало соревнований - 21:05 по киевскому времени.
В беге на 400 метров выступит наша Анна Рыжкова (21:04 по Киеву).
В тройном прыжке будет выступать Марина Бех-Романчук (21:38 по Киеву).
Напомним, что ранее Магучих
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