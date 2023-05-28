Пять украинок выступят на этапе Бриллиантовой лиги в Рабате

Сегодня, 28 мая, в марокканском Рабате стартует второй этап Бриллиантовой лиги сезона 2023.

Украинским болельщикам будет на кого посмотреть. Так, нашу команду представят 5 спортсменок.

В секторе прыжков в высоту за победу сразятся Ярослава Магучих, Ирина Геращенко и Юлия Левченко. Начало соревнований - 21:05 по киевскому времени.

В беге на 400 метров выступит наша Анна Рыжкова (21:04 по Киеву).

В тройном прыжке будет выступать Марина Бех-Романчук (21:38 по Киеву).