Артем Тищенко занял третье место на ЧМ-2023 по летнему биатлону

Украинец Артем Тищенко получил бронзовую награду на чемпионате мира-2023 по летнему биатлону в мужском суперспринте.

Он не промахнулся ни разу и преодолел дистанцию с отставанием в 13,2 секунды от лидера.

Для Украины это первая медаль на ЧМ-2023.

Победу одержал латвиец Андрей Расторгуевс.

Чемпионат мира по летнему биатлону. Брезно-Осрбли, Словакия. Суперспринт. мужчины

1. Андрейс Расторгуевс (Латвия) – 20.07,2 (0+1+0+0)

2. Томаш Микиска (Чехия) – 4,9 (0+0+2+1)

3. Артем Тищенко (Украина) – 13,2 (0+0+0+0)

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9. Богдан Цымбал (Украина) – 44,6 (2+0+0+1)

16. Руслан Ткаленко (Украина) – 1.11,7 (0+0+1+2)