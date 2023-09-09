Шесть украинок выступят в суперфинале Бриллиантовой лиги 2023

С 16 по 17 сентября в американском Юджине состоится один из главных стартов сезона для всех легкоатлетов мира – суперфинал Бриллиантовой лиги 2023. Лучшие из лучших по итогам сезона разыграют медали и хорошие призовые. В этом году нашу страну представят сразу 6 спортсменок.

В секторе прыжков в высоту за награды будут бороться Ярослава Магучих, Юлия Левченко и Ирина Геращенко.

В тройном прыжке и прыжках в длину выступит вице-чемпионка мира Марина Бех-Романчук.

На дистанции 400 метров с барьерами с небольшими шансами на медали, но все же будут бороться Виктория Ткачук и Анна Рыжикова.