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Шесть украинок выступят в суперфинале Бриллиантовой лиги 2023
Нам будет за кого болеть
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
С 16 по 17 сентября в американском Юджине состоится один из главных стартов сезона для всех легкоатлетов мира – суперфинал Бриллиантовой лиги 2023. Лучшие из лучших по итогам сезона разыграют медали и хорошие призовые. В этом году нашу страну представят сразу 6 спортсменок.
В секторе прыжков в высоту за награды будут бороться Ярослава Магучих, Юлия Левченко и Ирина Геращенко.
В тройном прыжке и прыжках в длину выступит вице-чемпионка мира Марина Бех-Романчук.
На дистанции 400 метров с барьерами с небольшими шансами на медали, но все же будут бороться Виктория Ткачук и Анна Рыжикова.
Напомним, что ранее Магучих
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