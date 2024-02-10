Украинские прыгуны Дорощук и Чумаченко завоевали медали на турнире в Чехии

Две награды завоевали украинские прыгуны в высоту на этапе Всемирного легкоатлетического тура категории Silver "Hustopečské skákání", который проходил в чешском городе Густопече.

Об этом сообщает НОК Украины.

На вторую строчку пьедестала почета сошла Юлия Чумаченко, которая три дня назад с показателем 1.86 м стала бронзовой медалисткой турнира "Beskydska latka". На этот раз наша опытная спортсменка подняла планку до высоты своего наилучшего результата в сезоне 1.91, лишь по попыткам уступив победительнице Татьяне Гусин. Гречанка взяла ее с первого подхода в то время как украинка - с третьего

Олег Дорощук стал бронзовым призером мужских соревнований с результатом 2.28 м, максимально приблизившись к личному рекорду, установленному недавно на чемпионате Украины в помещении (2.29 м).