  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Автодром в Саудовской Аравии примет гонки в 2023 году
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Автодром в Саудовской Аравии примет гонки в 2023 году

Автоспорт
(2 голосов)

Ранее проведение гонок планировалось на 2022 год

Автодром в Саудовской Аравии примет гонки в 2023 году
Новина українською

Саудовская Аравия близка к проведению этапа Формулы-1 уже в 2021 году. Первая в истории гонка Ф-1 в королевстве может пройти на городской трассе. По сведениям источников, стационарный автодром в стране готовили на 2022 год.

Однако, как стало известно теперь, Гран-при Саудовской Аравии на стационарной трассе, вероятнее всего, состоится в 2023 году, сообщает Motorsport. К этому времени организаторы этапа обещают сдать в эксплуатацию автодром в Киддии, который будет находиться в 30 км от Эр-Рияда.

Проектированием трассы занимается экс-пилот Формулы-1 Александер Вурц.

В случае заключения контракта между Формулой-1 и Саудовской Аравией серия расширит присутствие на Ближнем Востоке.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: формула-1
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...