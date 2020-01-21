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Свежие фотографии Шумахера хотят продать за 1 миллион фунтов стерлингов

Автоспорт
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Жена гонщика уже подала заявление в полицию

Свежие фотографии Шумахера хотят продать за 1 миллион фунтов стерлингов
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Коринна Шумахер, супруга семикратного чемпиона мира Формулы-1 Михаэля Шумахера, обратилась в полицию, сообщает Mirror.

По информации британского издания, женщина решилась на такой шаг из-за того, что неизвестные люди пытаются продать свежие фотографии её мужа £ 1 млн.

Предполагается, что речь идёт о фотографиях, сделанных в женевском доме четы Шумахеров, где легендарный пилот проходит реабилитацию.

Напомним, в конце 2013 года Михаэль, отдыхая на горнолыжном курорте, получил тяжёлую черепно-мозговую травму. С тех пор информация о его состоянии здоровья поступает крайне редко. Семья Шумахера предпочитает сохранять всё в секрете, подчёркивая, что у Михаэля есть право на приватную жизнь.

Напомним, 3 января Михаэлю исполнился 51 год.

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В статье: Михаэль Шумахер
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