Феттель попал в трансферную ловушку

Спортивный консультант "Ред Булл" Хельмут Марко прокомментировал непростую ситуацию, в которую попал пилот "Феррари", четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель.

"Себастьян в некоторой трансферной ловушке. "Феррари" делает ставку на Леклера, "Ред Булл" — на Ферстаппена.

Тем не менее в грядущем сезоне Феттель может преуспеть — верю, что ему предоставят именно ту машину, которая требуется для его стиля вождения. Если случится именно так, в "Феррари" должны будут снова переключиться на него.

И тогда, возможно, он станет интересен и "Мерседесу". Его немецкий паспорт явно не станет помехой", — цитирует Марко F1 Insider.