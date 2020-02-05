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Феттель попал в трансферную ловушку

Автоспорт
(1 голосов)

Так считает Марко Хельмут

Феттель попал в трансферную ловушку
Новина українською

Спортивный консультант "Ред Булл" Хельмут Марко прокомментировал непростую ситуацию, в которую попал пилот "Феррари", четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель.

"Себастьян в некоторой трансферной ловушке. "Феррари" делает ставку на Леклера, "Ред Булл" — на Ферстаппена.

Тем не менее в грядущем сезоне Феттель может преуспеть — верю, что ему предоставят именно ту машину, которая требуется для его стиля вождения. Если случится именно так, в "Феррари" должны будут снова переключиться на него.

И тогда, возможно, он станет интересен и "Мерседесу". Его немецкий паспорт явно не станет помехой", — цитирует Марко F1 Insider.

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В статье: Себастьян Феттель Марко Хельмут
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