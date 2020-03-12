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BBC: Гран-при Австралии может быть отменен

Автоспорт
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Об этом пишет журналист BBC

BBC: Гран-при Австралии может быть отменен
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Этап Формулы-1 в Австралии будет отменён после отказа от участия в Гран-при команды "Макларен". Об этом сообщает журналист ВВС Эндрю Бенсон.

"Два высокопоставленных источника в Формуле-1 сообщили, что Гран-при Австралии отменён. Официального подтверждения от ФИА и Формулы-1 пока нет", — написал Бенсон в своём "твиттере".

Ранее Sky Sports сообщил, что девять команд проголосовали за проведение этапа и гонка состоится.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс.

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В статье: формула-1 Гран-при Австралии
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