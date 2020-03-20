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Команды Формулы-1 займутся производством аппаратов искусственной вентиляции лёгких

Автоспорт
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Пандемия коронавируса оказала губительное влияние на Формулу-1

Команды Формулы-1 займутся производством аппаратов искусственной вентиляции лёгких
Новина українською

Команды Формулы-1, базирующиеся в Великобритании, откликнулись на призыв правительства страны помочь в борьбе с коронавирусом. "Макларен", "Уильямс", "Рейсинг Пойнт", "Мерседес", "Ред Булл" и их департаменты инженерных разработок займутся производством аппаратов искусственной вентиляции лёгких, сообщает официальный сайт чемпионата.

Команды также примут участие в разработке и производстве другой необходимой медицинской продукции.

Пандемия коронавируса оказала губительное влияние на Формулу-1. Старт сезона был отложен на неопределённый срок, минимум до июня. На текущий момент официально отложены Гран-при Австралии, Бахрейна, Китая, Вьетнама, Нидерландов и Испании. В Монако официально отказались от проведения этапа в 2020 году.

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