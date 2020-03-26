Гонка 500 миль Индианаполиса перенесена

Руководство IndyCar приняло решение перенести главную гонку сезона — "500 миль Индианаполиса" — на более поздний срок. Традиционно, она проходит в мае, но в связи с пандемией коронавируса боссы серии проведут её 23 августа, сообщает пресс-служба IndyCar на странице чемпионата в "Твиттере".

Гран-при Индианаполиса также будет перенесён и пройдёт 4 июля, в День независимости США.

Напомним, старт сезона в IndyCar отложен из-за пандемии коронавируса. Впервые ранее не ведомая форма заболевания была зарегистрирована в Китае в конце 2019 года.