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Риккардо может вернуться в Ред Булл

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(1 голосов)

Пилот не исключил такого поворота событий

Риккардо может вернуться в Ред Булл
Новина українською

Пилот "Рено" Даниэль Риккардо признался, что не исключает возвращения в Ред Булл.

"Стал бы я исключать возвращение в „Ред Булл“? Нет. Когда я рос, то усвоил урок, что никогда нельзя говорить никогда.

Что касается моей формы, то уверен, что смогу добиваться тех же показателей, что и в прошлом", — приводит слова австралийского спортсмена Sky Sports.

Напомним, в минувшем сезоне Даниэль Риккардо в составе "Рено" сумел набрать лишь 54 очка, что позволило ему занять девятое место в общем зачёте чемпионата мира. Контракт австралийца с Энстоуном истекает по завершении сезона-2020 и пока не совсем ясно, готовы ли боссы "Рено" дать пилоту новый контракт.

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В статье: Даниэль Риккардо
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