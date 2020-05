Пилот Ред Булл выиграл виртуальный Гран-при Бразилии

Квалификацию на виртуальной гонке в Бразилии выиграл гонщик Мерседеса в Формуле-Е Стоффель Вандорн, вторым стартовал Джордж Расселл на Уильямсе, а гонщик Феррари Шарль Леклер, несмотря на статус фаворита, в предварительных заездах показал только шестой график.

В основной гонке на первый план быстро вышли Леклер и Элбон. Два лидера за счет специфики бразильской трассы едва ли не на каждом круге обменивались позициями.

В этой борьбе многое решил 3-секундный штраф Леклера за несоблюдение пределов трассы. Элбон получил психологическое преимущество и финишировал первым, а Леклер стал только третьим, поскольку не смог оторваться на 3 секунды от Расселла.

Ultimate competition, ultimate respect ????????



Thanks for the show, @alex_albon and @Charles_Leclerc!#VirtualGP #RaceAtHome @Aramco pic.twitter.com/lPkhT5Diic