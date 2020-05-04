  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Пилот Ред Булл выиграл виртуальный Гран-при Бразилии
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пилот Ред Булл выиграл виртуальный Гран-при Бразилии

Автоспорт
(1 голосов)

Александр Элбон был лучшим на трассе в Интерлагосе.

Пилот Ред Булл выиграл виртуальный Гран-при Бразилии
Новина українською

Квалификацию на виртуальной гонке в Бразилии выиграл гонщик Мерседеса в Формуле-Е Стоффель Вандорн, вторым стартовал Джордж Расселл на Уильямсе, а гонщик Феррари Шарль Леклер, несмотря на статус фаворита, в предварительных заездах показал только шестой график.

В основной гонке на первый план быстро вышли Леклер и Элбон. Два лидера за счет специфики бразильской трассы едва ли не на каждом круге обменивались позициями.

В этой борьбе многое решил 3-секундный штраф Леклера за несоблюдение пределов трассы. Элбон получил психологическое преимущество и финишировал первым, а Леклер стал только третьим, поскольку не смог оторваться на 3 секунды от Расселла.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: формула-1 Александр Элбон
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...