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Феррари подпишет контракт с новым пилотом в ближайшие 48 часов

Автоспорт
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Он заменит Феттеля

Феррари подпишет контракт с новым пилотом в ближайшие 48 часов
Новина українською

Руководство "Феррари" объявит о подписании контракта с Карлосом Сайнсом в ближайшие 48 часов, сообщает итальянская редакция Motorsport. Стороны уже согласовали основные детали контракта и сейчас работают над последними деталями.

Ожидается, что появление испанца существенно сэкономит средства команде. Его оклад будет значительно меньше, чем у Себастьяна Феттеля, которого он заменит в коллективе.

Помимо Сайнса кандидатами на место в "Феррари" называли Даниэля Риккардо и Антонио Джовинацци. О грядущем расставании "Скудерии" с Себастьяном Феттелем было объявлено сегодня утром, 12 мая.

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В статье: Феррари Карлос Сайнс
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