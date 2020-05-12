Феррари подпишет контракт с новым пилотом в ближайшие 48 часов

Руководство "Феррари" объявит о подписании контракта с Карлосом Сайнсом в ближайшие 48 часов, сообщает итальянская редакция Motorsport. Стороны уже согласовали основные детали контракта и сейчас работают над последними деталями.

Ожидается, что появление испанца существенно сэкономит средства команде. Его оклад будет значительно меньше, чем у Себастьяна Феттеля, которого он заменит в коллективе.

Помимо Сайнса кандидатами на место в "Феррари" называли Даниэля Риккардо и Антонио Джовинацци. О грядущем расставании "Скудерии" с Себастьяном Феттелем было объявлено сегодня утром, 12 мая.