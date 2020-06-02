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Официально. Сезон в Формуле-1 стартует 5 июля в Австрии

Автоспорт
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Гоночная серия представила первую часть календаря.

Официально. Сезон в Формуле-1 стартует 5 июля в Австрии
Новина українською

Сезон 2020 года в Формуле-1 начнется 5 июля в Австрии на автодроме Шпильберг. Об этом сообщает официальный аккаунт «королевских» гонок в Твиттере.

Как и сообщалось ранее, руководство Формулы-1 приняло решение провести сдвоенные этапы в Австрии (5 и 12 июля) и Великобритании (2 и 9 августа).

Также в первой половине сезона пройдут гонки в Венгрии, Испании, Бельгии и Италии.

Ожидается, что сезон 2020 года в Формуле-1 будет состоять из 16-18 Гран-при.

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