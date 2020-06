Официально. Сезон в Формуле-1 стартует 5 июля в Австрии

Сезон 2020 года в Формуле-1 начнется 5 июля в Австрии на автодроме Шпильберг. Об этом сообщает официальный аккаунт «королевских» гонок в Твиттере.

BREAKING: The opening 8 races of a revised 2020 calendar are now confirmed



All 8 are currently set to be closed events, operating under the strongest safety procedures



Further races will be announced in the coming weeks pic.twitter.com/vQioKOAkQo