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Официально. Сезон в Формуле-1 стартует 5 июля в Австрии
Гоночная серия представила первую часть календаря.
Сезон 2020 года в Формуле-1 начнется 5 июля в Австрии на автодроме Шпильберг. Об этом сообщает официальный аккаунт «королевских» гонок в Твиттере.
BREAKING: The opening 8 races of a revised 2020 calendar are now confirmed— Formula 1 (@F1) June 2, 2020
All 8 are currently set to be closed events, operating under the strongest safety procedures
Further races will be announced in the coming weeks pic.twitter.com/vQioKOAkQo
Как и сообщалось ранее, руководство Формулы-1 приняло решение провести сдвоенные этапы в Австрии (5 и 12 июля) и Великобритании (2 и 9 августа).
Также в первой половине сезона пройдут гонки в Венгрии, Испании, Бельгии и Италии.
Ожидается, что сезон 2020 года в Формуле-1 будет состоять из 16-18 Гран-при.