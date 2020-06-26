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В Рейсинг Пойнт готовы отдать место Стролла Феттелю или Алонсо

Автоспорт
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Оба теннисиста в поиске вариантов продолжения карьеры

В Рейсинг Пойнт готовы отдать место Стролла Феттелю или Алонсо
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Руководство "Рейсинг Пойнт" готово отдать место Лэнса Стролла в 2021 году четырёхкратному чемпиону мира Себастьяну Феттелю или двукратному обладателю титула Фернандо Алонсо, сообщает La Gazzetta dello Sport со ссылкой на собственные источники.

Оба элитных пилота пребывают в поисках вариантов продолжения карьеры. На данный момент наиболее реальный вариант для них — "Рено", но и Феттель и Алонсо видят больше перспектив в "Рейсинг Пойнт", которая в следующем сезоне будет переименована в "Астон Мартин" и получит статус заводской команды.

В руководстве коллектива рассматривают также варианты усиления состава и даже готовы отдать место Лэнса Стролла в пользу топ-пилота. Источник указывает, что логичнее было бы предположить, что владелец команды Лоуренс Стролл оставит своего сына и отдаст Феттелю или Алонсо место Серхио Переса. Но проблема в том, что недавно мексиканец подписал многолетний контракт, и к тому же его уход приведёт к потере спонсорских € 12 млн.

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В статье: Фернандо Алонсо
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