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Хэмилтон выиграл первую практику сезона на Гран-при Австрии

Автоспорт
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Доминирование Мерседеса на первой тренировке.

Хэмилтон выиграл первую практику сезона на Гран-при Австрии
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Действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон первую практику на автодроме в Шпильберге выиграл с результатом 1:04.816. Британец на 0,356 секунды опередил своего напарника по Мерседесу Валттери Боттаса.

Макс Ферстаппен на Ред Булл проиграл лучшему графику Хэмилтона чуть больше 0,6 секунды.

Что касается пилотов Феррари, то Шарль Леклер стал лишь 10-м (+1,108), а Себастьян Феттель начал сезон с 12-й позиции (+1,261).

Вторая тренировка на Гран-при Австрии начнется в 16:00 по киевскому времени.

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В статье: формула-1 Льюис Хэмилтон Гран-при Австрии
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