Хэмилтон выиграл первую практику сезона на Гран-при Австрии

Действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон первую практику на автодроме в Шпильберге выиграл с результатом 1:04.816. Британец на 0,356 секунды опередил своего напарника по Мерседесу Валттери Боттаса.

Макс Ферстаппен на Ред Булл проиграл лучшему графику Хэмилтона чуть больше 0,6 секунды.

Что касается пилотов Феррари, то Шарль Леклер стал лишь 10-м (+1,108), а Себастьян Феттель начал сезон с 12-й позиции (+1,261).

???? TOP TEN (End of FP1) ????



Hamilton (????)

Bottas

Verstappen

Sainz

Perez

Norris

Albon

Ricciardo

Magnussen

Leclerc#AustrianGP ???????? #F1 pic.twitter.com/NmmYX01k1e — Formula 1 (@F1) July 3, 2020

Вторая тренировка на Гран-при Австрии начнется в 16:00 по киевскому времени.