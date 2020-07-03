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Хэмилтон выиграл первую практику сезона на Гран-при Австрии
Доминирование Мерседеса на первой тренировке.
Действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон первую практику на автодроме в Шпильберге выиграл с результатом 1:04.816. Британец на 0,356 секунды опередил своего напарника по Мерседесу Валттери Боттаса.
Макс Ферстаппен на Ред Булл проиграл лучшему графику Хэмилтона чуть больше 0,6 секунды.
Что касается пилотов Феррари, то Шарль Леклер стал лишь 10-м (+1,108), а Себастьян Феттель начал сезон с 12-й позиции (+1,261).
???? TOP TEN (End of FP1) ????— Formula 1 (@F1) July 3, 2020
Hamilton (????)
Bottas
Verstappen
Sainz
Perez
Norris
Albon
Ricciardo
Magnussen
Leclerc#AustrianGP ???????? #F1 pic.twitter.com/NmmYX01k1e
Вторая тренировка на Гран-при Австрии начнется в 16:00 по киевскому времени.