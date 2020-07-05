  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Дебютант Формулы-1 попал в аварию в первый день Гран-при Австрии. Видео
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дебютант Формулы-1 попал в аварию в первый день Гран-при Австрии. Видео

Автоспорт
(1 голосов)

Неудачное начало для канадца

Дебютант Формулы-1 попал в аварию в первый день Гран-при Австрии. Видео
UA-Футбол
Новина українською

Канадский пилот Формулы-1 команды "Williams Racing" Николас Латифи дебютировал в соревнованиях самого высокого уровня. Произошло это на Гран-при Австрии.

Правда, стартовые гонки для новобранца оказались не очень удачными. Уже на третьей Практике он попал в аварию, влетев в отбойник.

Видео:

Напомним, что результаты квалификационных заездов вы можете посмотреть здесь.

Отметим, что главная гонка Гран-при Австрии состоится сегодня, начало в 16:10 по Киеву.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: формула-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...