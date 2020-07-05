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Дебютант Формулы-1 попал в аварию в первый день Гран-при Австрии. Видео
Неудачное начало для канадца
Канадский пилот Формулы-1 команды "Williams Racing" Николас Латифи дебютировал в соревнованиях самого высокого уровня. Произошло это на Гран-при Австрии.
Правда, стартовые гонки для новобранца оказались не очень удачными. Уже на третьей Практике он попал в аварию, влетев в отбойник.
Видео:
Напомним, что результаты квалификационных заездов вы можете посмотреть здесь.
Отметим, что главная гонка Гран-при Австрии состоится сегодня, начало в 16:10 по Киеву.
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