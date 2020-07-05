Дебютант Формулы-1 попал в аварию в первый день Гран-при Австрии. Видео

Канадский пилот Формулы-1 команды "Williams Racing" Николас Латифи дебютировал в соревнованиях самого высокого уровня. Произошло это на Гран-при Австрии.

Правда, стартовые гонки для новобранца оказались не очень удачными. Уже на третьей Практике он попал в аварию, влетев в отбойник.

Видео:

Напомним, что результаты квалификационных заездов вы можете посмотреть здесь.

Отметим, что главная гонка Гран-при Австрии состоится сегодня, начало в 16:10 по Киеву.