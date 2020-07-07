  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Мерседес продлит контракты с Хэмилтоном и Боттасом
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мерседес продлит контракты с Хэмилтоном и Боттасом

Автоспорт
(1 голосов)

Немецкая команда сохранит своих пилотов.

Мерседес продлит контракты с Хэмилтоном и Боттасом
Новина українською

Ола Каллениус, один из руководителей концерна Даймлер, в интервью Sky Germany подтвердил, что Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас останутся в Мерседесе на 2021 год.

Также Каллениус дал понять, что в обозримом будущем Мерседес не заинтересован в приглашении четырехкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля, который в конце сезона уйдет из Феррари.

«Немец в команде – это интересная история. Но на 2021 год мы остаемся с Хэмилтоном и Боттасом. Они прекрасно выполняют свою работу», - сказал Каллениус.

Валттери Боттас выиграл первый Гран-при сезона-2020 в Австрии, а Льюис Хэмилтон из-за позднего штрафа занял четвертое место.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мерседес Льюис Хэмилтон Валттери Боттас
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...