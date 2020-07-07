Мерседес продлит контракты с Хэмилтоном и Боттасом

Ола Каллениус, один из руководителей концерна Даймлер, в интервью Sky Germany подтвердил, что Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас останутся в Мерседесе на 2021 год.

Также Каллениус дал понять, что в обозримом будущем Мерседес не заинтересован в приглашении четырехкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля, который в конце сезона уйдет из Феррари.

«Немец в команде – это интересная история. Но на 2021 год мы остаемся с Хэмилтоном и Боттасом. Они прекрасно выполняют свою работу», - сказал Каллениус.

Валттери Боттас выиграл первый Гран-при сезона-2020 в Австрии, а Льюис Хэмилтон из-за позднего штрафа занял четвертое место.