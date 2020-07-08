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Официально. Рено возвращает Алонсо в Формулу-1

Автоспорт
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Двукратный чемпион мира снова в деле!

Официально. Рено возвращает Алонсо в Формулу-1
Новина українською

В Рено официально объявили, что в сезоне 2021 года Фернандо Алонсо станет боевым пилотом команды. Испанский ветеран заменит Даниэля Риккардо, который со следующего года будет выступать в Макларене.

Напарником Алонсо в Рено станет Эстебан Окон.

Алонсо вернется в Формулу-1 после двухлетнего перерыва. В последнем сезоне в «Королевских гонках» в 2018 году испанец за рулем Макларена в 21 гонке набрал 50 очков и не попал в топ-10 общего зачета.

С Рено Фернандо Алонсо дважды становился чемпионом Формулы-1 в 2005 и 2006 годах, опережая в гонке за титул Кими Райкконена и Михаэля Шумахера.

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В статье: формула-1 Фернандо Алонсо Рено
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