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Официально. Рено возвращает Алонсо в Формулу-1
Двукратный чемпион мира снова в деле!
В Рено официально объявили, что в сезоне 2021 года Фернандо Алонсо станет боевым пилотом команды. Испанский ветеран заменит Даниэля Риккардо, который со следующего года будет выступать в Макларене.
Напарником Алонсо в Рено станет Эстебан Окон.
OFFICIAL NEWS— Renault F1 Team (@RenaultF1Team) July 8, 2020
???? Fernando Alonso joins Renault DP World F1 Team ????
Renault DP World F1 Team is pleased to confirm Fernando Alonso alongside Esteban Ocon in its driver line-up for the 2021 season.
???? https://t.co/yjnnGHh8Yb #RSspirit @alo_oficial @OconEsteban pic.twitter.com/Qe0WfBazzN
Алонсо вернется в Формулу-1 после двухлетнего перерыва. В последнем сезоне в «Королевских гонках» в 2018 году испанец за рулем Макларена в 21 гонке набрал 50 очков и не попал в топ-10 общего зачета.
С Рено Фернандо Алонсо дважды становился чемпионом Формулы-1 в 2005 и 2006 годах, опережая в гонке за титул Кими Райкконена и Михаэля Шумахера.