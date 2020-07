Официально. Рено возвращает Алонсо в Формулу-1

В Рено официально объявили, что в сезоне 2021 года Фернандо Алонсо станет боевым пилотом команды. Испанский ветеран заменит Даниэля Риккардо, который со следующего года будет выступать в Макларене.

Напарником Алонсо в Рено станет Эстебан Окон.

OFFICIAL NEWS



Fernando Alonso joins Renault DP World F1 Team

Renault DP World F1 Team is pleased to confirm Fernando Alonso alongside Esteban Ocon in its driver line-up for the 2021 season.



https://t.co/yjnnGHh8Yb