Официально. Рено возвращает Алонсо в Формулу-1

В Рено официально объявили, что в сезоне 2021 года Фернандо Алонсо станет боевым пилотом команды. Испанский ветеран заменит Даниэля Риккардо, который со следующего года будет выступать в Макларене.

Напарником Алонсо в Рено станет Эстебан Окон.

OFFICIAL NEWS



???? Fernando Alonso joins Renault DP World F1 Team ????

Renault DP World F1 Team is pleased to confirm Fernando Alonso alongside Esteban Ocon in its driver line-up for the 2021 season.



???? https://t.co/yjnnGHh8Yb #RSspirit @alo_oficial @OconEsteban pic.twitter.com/Qe0WfBazzN — Renault F1 Team (@RenaultF1Team) July 8, 2020

Алонсо вернется в Формулу-1 после двухлетнего перерыва. В последнем сезоне в «Королевских гонках» в 2018 году испанец за рулем Макларена в 21 гонке набрал 50 очков и не попал в топ-10 общего зачета.

С Рено Фернандо Алонсо дважды становился чемпионом Формулы-1 в 2005 и 2006 годах, опережая в гонке за титул Кими Райкконена и Михаэля Шумахера.