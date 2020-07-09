Себастьян Феттель: Если меня позовут в Red Bull, то я соглашусь

Пилот Формулы-1 команды "Феррари" Себастьян Феттель рассказал, что готов к переходу в стан Red Bull. Его слова цитирует Autosport:

"Мое появление на Servus TV никак не связано с моими планами будущее. Но, безусловно, Red Bull - это очень привлекательный вариант. У них конкурентоспособная машина.

Так что, да, если меня позовут в эту команду, я соглашусь" - сказал он.

Напомним, что ранее UA-Футбол анализировал возвращения Фернандо Алонсо в Рено.