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Себастьян Феттель: Если меня позовут в Red Bull, то я соглашусь

Автоспорт
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Неожиданное заявление пилота

Себастьян Феттель: Если меня позовут в Red Bull, то я соглашусь
UA-Футбол
Новина українською

Пилот Формулы-1 команды "Феррари" Себастьян Феттель рассказал, что готов к переходу в стан Red Bull. Его слова цитирует Autosport:

"Мое появление на Servus TV никак не связано с моими планами будущее. Но, безусловно, Red Bull - это очень привлекательный вариант. У них конкурентоспособная машина.

Так что, да, если меня позовут в эту команду, я соглашусь" - сказал он.

Напомним, что ранее UA-Футбол анализировал возвращения Фернандо Алонсо в Рено.

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В статье: формула-1 Себастьян Феттель
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