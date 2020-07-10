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Перес выиграл первую тренировку на Гран-при Штирии
В Австрии стартовал второй Гран-при сезона в Формуле-1.
Неожиданным победителем первой тренировки в Шпильберге стал пилот Рейсинг Пойнт Серхио Перес – мексиканец в своей лучшей попытке (1:04,867) на 0,096 секунды обошел Макса Ферстаппена на Ред Булл.
Победитель Гран-при Австрии Валттери Боттас стал третьим, опередив на 0,031 секунды напарника Льюиса Хэмилтона.
У Феррари вновь проблемы с темпом – Себастьян Феттель замкнул топ-10 (+0,903), а Шарль Леклер показал только 12-й результат (+0,970).
???? Times, laps, tyres...#AustrianGP ???????? #F1 pic.twitter.com/tKkZzlmzVF— Formula 1 (@F1) July 10, 2020
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