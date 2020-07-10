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Перес выиграл первую тренировку на Гран-при Штирии

Автоспорт
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В Австрии стартовал второй Гран-при сезона в Формуле-1.

Перес выиграл первую тренировку на Гран-при Штирии
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Неожиданным победителем первой тренировки в Шпильберге стал пилот Рейсинг Пойнт Серхио Перес – мексиканец в своей лучшей попытке (1:04,867) на 0,096 секунды обошел Макса Ферстаппена на Ред Булл.

Победитель Гран-при Австрии Валттери Боттас стал третьим, опередив на 0,031 секунды напарника Льюиса Хэмилтона.

У Феррари вновь проблемы с темпом – Себастьян Феттель замкнул топ-10 (+0,903), а Шарль Леклер показал только 12-й результат (+0,970).

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В статье: формула-1 Серхио Перес
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