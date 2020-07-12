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Формула-1. Онлайн-трансляция главной гонки Гран-при Ширии, прямая видео трансляция

Автоспорт
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Где 12.07.2020 покажут видео онлайн трансляцию гонки Формулы-1 Гран-при Ширии

Формула-1. Онлайн-трансляция главной гонки Гран-при Ширии, прямая видео трансляция
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Сегодня, 12 июля состоится главная гонка второго после карантина этапа Формулы-1 Гран-при Ширии. В 16:10 по Киеву на старт выйдут 20 пилотов.

Старт-лист соревнований вы можете посмотреть здесь.

Вашему вниманию прямая видео трансляция гонки Формулы-1 Гран-при Ширии:

Трансляция этой и других гонок Формулы-1 доступна, если вы - пользователь сервиса MEGOGO и у вас есть подписка на пакеты Оптимальный или Максимальный. Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить пароль не требуется.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первый месяц подписки на пакет Оптимальный будет стоить всего одну гривну, дальше - 97 грн в месяц.

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В статье: формула-1 Льюис Хэмилтон Макс Ферстаппен Валттери Боттас
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