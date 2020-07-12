Формула-1. Онлайн-трансляция главной гонки Гран-при Ширии, прямая видео трансляция

Сегодня, 12 июля состоится главная гонка второго после карантина этапа Формулы-1 Гран-при Ширии. В 16:10 по Киеву на старт выйдут 20 пилотов.

Старт-лист соревнований вы можете посмотреть здесь.

Вашему вниманию прямая видео трансляция гонки Формулы-1 Гран-при Ширии:

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