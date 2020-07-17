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5 лет назад не стало пилота Формулы-1 Жюля Бьянки

Автоспорт
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Память о французе навечно будет жить в сердцах фанатов автогонок.

5 лет назад не стало пилота Формулы-1 Жюля Бьянки
Новина українською

Жюль Бьянки в октябре 2014 года на Гран-при Японии на мокрой трассе на скорости 126 км/час врезался в эвакуатор и получил тяжелые травмы головы.

Медики на протяжении многих месяцев боролись за жизнь гонщика, но 17 июля 2015 года смерть француза была официально подтверждена.

В память о Бьянки 17-й номер навсегда выведен из обращения в Формуле-1.

До трагической смерти Жюль Бьянки успел провести в Формуле-1 43 Гран-при. Его лучшим результатом стало 9-е место на Гран-при Монако в 2014 году.

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В статье: формула-1 Жюль Бьянки
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