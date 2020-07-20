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Шестикратный чемпион Moto GP сломал руку в первой гонке сезона

Автоспорт
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Драма в Хересе.

Шестикратный чемпион Moto GP сломал руку в первой гонке сезона
Новина українською

Действующий чемпион мира по мотогонкам Марк Маркес на домашнем Гран-при Испании попал в тяжелую аварию с долгосрочными последствиями.

На старте гонки Маркес провалился в хвост пелотона, но смог догнать лидеров. Когда испанец в борьбе за второе место пытался обойти Маверика Виньялеса, то не рассчитал свой маневр и вылетел с трассы.

У Маркеса диагностировали перелом плечевой кости. На данный момент неизвестно, когда испанец сможет вернуться за руль мотоцикла, но все идет к тому, что он пропустит как минимум четыре Гран-при.

Авария Марка Маркеса в Хересе может привести к тому, что в Moto GP впервые с 2013 года будет новый чемпион. Пока к титулу ближе всех Фабио Картараро на Ямахе, который первым финишировал на Гран-при Испании в Хересе.

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В статье: Марк Маркес moto-gp
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