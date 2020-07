Шестикратный чемпион Moto GP сломал руку в первой гонке сезона

Действующий чемпион мира по мотогонкам Марк Маркес на домашнем Гран-при Испании попал в тяжелую аварию с долгосрочными последствиями.

На старте гонки Маркес провалился в хвост пелотона, но смог догнать лидеров. Когда испанец в борьбе за второе место пытался обойти Маверика Виньялеса, то не рассчитал свой маневр и вылетел с трассы.

