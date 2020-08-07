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Боттас хотел подписать контракт на два года, но в Мерседесе отказали

Автоспорт
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Новое соглашение рассчитано на год

Боттас хотел подписать контракт на два года, но в Мерседесе отказали
Новина українською

Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас, подписавший на неделе новый контракт с немецкой командой, признался, что просил у руководства двухлетнее соглашение, но получил отказ.

"Честно говоря, просил двухлетний контракт, но мне отказали. У них был план предложить контракт на один год, так что я просто согласился. Что касается шансов на титул в нынешнем сезоне, впереди ещё достаточно гонок, возможности есть. Собираюсь бороться за титул в нынешнем и следующем сезонах", — приводит слова Боттаса GPblog.

Напомним, Боттас выступает в составе "Мерседеса" с 2017 года. Немецкая команда также владеет правами на воспитанника молодёжной программы пилота "Уильямса" Джорджа Расселла. Именно британца называют главным кандидатом на место Валттери в "Мерседесе".

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В статье: Валттери Боттас
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