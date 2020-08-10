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Райкконен превзошел Шумахера по количеству кругов в Формуле-1

Автоспорт
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Знаменитый финн стал рекордсменом гоночной серии.

Райкконен превзошел Шумахера по количеству кругов в Формуле-1
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Пилот Альфа Ромео Кими Райкконен на Гран-при 70-летия Формулы-1 занял 15-е место и превзошел достижение Михаэля Шумахера по количеству кругов.

У Райкконена теперь 16 845 кругов в Формуле-1, в то время как Шумахер завершил карьеру с показателем 16 825 кругов.

Если Райкконен не продолжит карьеру после сезона 2020 года, то в следующем чемпионате его показатель, вероятней всего, превзойдет Фернандо Алонсо, у которого 16 778 кругов в Формуле-1.

Кими Райкконен с перерывами выступает в Формуле-1 с 2001 года. Свой единственный титул финн завоевал с Феррари в 2007 году.

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В статье: формула-1 Кими Райкконен Михаэль Шумахер
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