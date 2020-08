Райкконен превзошел Шумахера по количеству кругов в Формуле-1

Пилот Альфа Ромео Кими Райкконен на Гран-при 70-летия Формулы-1 занял 15-е место и превзошел достижение Михаэля Шумахера по количеству кругов.

У Райкконена теперь 16 845 кругов в Формуле-1, в то время как Шумахер завершил карьеру с показателем 16 825 кругов.

RECORD BREAKER ????



Kimi has now raced more laps than any other driver in F1 history ????#F170 ???????? #F1 pic.twitter.com/2X8NbW8ebF