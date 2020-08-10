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Феттель жалуется на тактику Феррари

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Себастьян недоволен результатом

Феттель жалуется на тактику Феррари
Новина українською

Немецкий гонщик "Феррари" Себастьян Феттель объяснил, почему во время гонки Гран-при 70-летия Формулы-1 он по радио критиковал некие действия команды. Как выяснилось, речь шла о тактических решениях командного мостика, из-за которого Феттель после пит-стопа оказался в плотной группе гонщиков.

"Сегодня утром мы обсуждали, как не попасть в трафик, но сделали именно это. Кроме того, они всего на десять кругов поставили мне шины „хард“, что не имело смысла. Никто из нас сегодня не отработал идеально. Я не уверен, что случилось в эпизоде с разворотом, но после этого мы могли бы получше поработать со стратегией", — приводит слова Феттеля BBC.

Немецкий пилот закончил воскресную гонку на 12-й позиции после разворота на старте.

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В статье: Феррари Себастьян Феттель
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