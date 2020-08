Райкконен побил рекорд Алонсо в Формуле-1

На прошлой неделе пилот Альфа Ромео Кими Райкконен на Гран-при 70-летия Формулы-1 обошел Михаэля Шумахера по количеству кругов в Формуле-1, а в Испании финский ветеран стал лучшим в истории по количеству накатанных километров.

Райкконен за практически 20 лет в Формуле-1 проехал 83 846 километров. Финн более двух раз мог обогнуть землю по экватору.

LAP 38/66: KIMI BREAKS A RECORD



After completing lap 37, Kimi Raikkonen has now raced 83,846 km in F1



That's further than any other driver F1 in history



That's more than twice the circumference of Earth ????



That's incredible ????#SpanishGP ???????? #F1 pic.twitter.com/P5zoXOy12R