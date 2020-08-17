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Райкконен побил рекорд Алонсо в Формуле-1

Автоспорт
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Финн ставит рекорды вторую неделю подряд.

Райкконен побил рекорд Алонсо в Формуле-1
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На прошлой неделе пилот Альфа Ромео Кими Райкконен на Гран-при 70-летия Формулы-1 обошел Михаэля Шумахера по количеству кругов в Формуле-1, а в Испании финский ветеран стал лучшим в истории по количеству накатанных километров.

Райкконен за практически 20 лет в Формуле-1 проехал 83 846 километров. Финн более двух раз мог обогнуть землю по экватору.

Предыдущим рекордсменом Формулы-1 по километражу был Фернандо Алонсо, который в следующем году вернется в серию.

Райкконен с перерывами выступает в Формуле-1 с 2001 года. Свой единственный титул финн завоевал с Феррари в 2007 году.

В сезоне-2020 Кики Райкконен еще не заработал ни одного очка.

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В статье: формула-1 Кими Райкконен
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