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Боттас пожаловался на черные костюмы

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Гонщик считает, что именно они мешали ему финишировать первым

Боттас пожаловался на черные костюмы
Новина українською

После Гран-при Испании финский пилот "Мерседеса" Валттери Боттас рассказал, что за гонку потерял в весе около трёх килограммов. Он считает, что это связано с новыми комбинезонами, которые перед стартом сезона, как и болид команды, перекрасили в чёрный цвет в поддержку движения Black Lives Matter.

"Эти чёрные комбинезоны чертовски жаркие. Поэтому в этом году на Гран-при Испании было ещё сложнее в этом плане. Известно, что чёрный цвет поглощает больше тепла, особенно когда есть прямое солнце.

Я не знаю цифр, какая на самом деле разница между чёрным и белым с точки зрения температур, но в этом году было очень жарко. Кроме того в этом году появилась новая омологация для комбинезонов, поэтому они толще, как и нижнее бельё.

Именно поэтому я сказал по радио: "Ребята, в этих комбинезонах слишком жарко". Конечно, белый был бы круче по температуре. В гонке, например, я потерял три килограмма, а это довольно много.

В конечном итоге это может начать сказываться на производительности. Я знаю, что из всех пилотов я — один из самых приспособленных, так что могу принять эти нагрузки. Но это просто неудобно, поэтому нужно работать над такими вещами", — цитирует Боттаса Motorsport.

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В статье: Валттери Боттас
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