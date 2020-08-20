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Ред Булл рассчитывает побороться за титул в 2020 году

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Ред Булл рассчитывает побороться за титул в 2020 году
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Спортивный консультант "Ред Булл" Хельмут Марко заявил, что команда собирается бороться за титул в нынешнем сезоне.

"Запрет режимов мотора — хорошо для нас, потому что с запретом квалификационного режима мы сможем претендовать на поул. В Барселоне мы уступили полсекунды „Мерседесу“ только из-за „режима вечеринки“, а в Спа эта разница достигнет восьми десятых. Каждую неделю мы работаем над шасси и приближаемся всё ближе к соперникам. Поэтому я считаю, что в Бельгии мы будем на том же уровне, что и „Мерседес“.

Это важно для нас, потому что мы всё ещё не отказались от идеи сделать Макса Ферстаппена самым молодым чемпионом мира. Мы знаем, что это возможно с этой машиной, в 2012 году с Себастьяном Феттелем нам удалось отыграть отставание в 60 очков от Фернандо Алонсо", — приводит слова Хельмута Марко GPBlog.

Для того чтобы Ферстаппен стал самым молодым чемпионом мира, ему нужно выиграть титул в 2020 году.

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В статье: Ред Булл
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