Феттель показал лучший результат во второй практике Гран-при Бельгии

На автодроме "Спа-Франкоршам" завершилась вторая свободная практика Гран-при Бельгии. Лучшее время по итогам заездов показал пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Вторым стал гонщик "Рено" Даниэль Риккардо, но из-за проблем с гидравлической системой ему пришлось завершить тренировку досрочно. Третьим стал лидер чемпионата мира пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон.

Формула-1. Гран-при Бельгии. Вторая свободная практика

1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — 1.43,744

2. Даниэль Риккардо ("Рено") — +0,048

3. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") — +0,096

4. Александер Албон ("Ред Булл") — +0,390

5. Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") — +0,393

6. Валттери Боттас ("Мерседес") — +0,418

7. Ландо Норрис ("Макларен") — +0,424

8. Эстебан Окон ("Рено") — +0,464

9. Карлос Сайнс ("Макларен") — +0,730

10. Пьер Гасли ("Альфа Таури") — +0,856

11. Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт") — +0,934

12. Даниил Квят ("Альфа Таури") — +1,082

13. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") — +1,117

14. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") — +1,152

15. Шарль Леклер ("Феррари") — +1,696

16. Джордж Расселл ("Уильямс") — +1,719

17. Себастьян Феттель ("Феррари") — +1,939

18. Николас Латифи ("Уильямс") — +2,030

19. Ромен Грожан ("Хаас") — +2,090

20. Кевин Магнуссен ("Хаас") — +2,498.