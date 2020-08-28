  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Феттель показал лучший результат во второй практике Гран-при Бельгии
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Феттель показал лучший результат во второй практике Гран-при Бельгии

Автоспорт
(1 голосов)

Второе место занял пилот Рено

Феттель показал лучший результат во второй практике Гран-при Бельгии
Новина українською

На автодроме "Спа-Франкоршам" завершилась вторая свободная практика Гран-при Бельгии. Лучшее время по итогам заездов показал пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Вторым стал гонщик "Рено" Даниэль Риккардо, но из-за проблем с гидравлической системой ему пришлось завершить тренировку досрочно. Третьим стал лидер чемпионата мира пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон.

Формула-1. Гран-при Бельгии. Вторая свободная практика

1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — 1.43,744
2. Даниэль Риккардо ("Рено") — +0,048
3. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") — +0,096
4. Александер Албон ("Ред Булл") — +0,390
5. Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") — +0,393
6. Валттери Боттас ("Мерседес") — +0,418
7. Ландо Норрис ("Макларен") — +0,424
8. Эстебан Окон ("Рено") — +0,464
9. Карлос Сайнс ("Макларен") — +0,730
10. Пьер Гасли ("Альфа Таури") — +0,856
11. Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт") — +0,934
12. Даниил Квят ("Альфа Таури") — +1,082
13. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") — +1,117
14. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") — +1,152
15. Шарль Леклер ("Феррари") — +1,696
16. Джордж Расселл ("Уильямс") — +1,719
17. Себастьян Феттель ("Феррари") — +1,939
18. Николас Латифи ("Уильямс") — +2,030
19. Ромен Грожан ("Хаас") — +2,090
20. Кевин Магнуссен ("Хаас") — +2,498.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Льюис Хэмилтон Макс Ферстаппен Даниэль Риккардо Себастьян Феттель
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...