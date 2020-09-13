Формула-1. Хэмилтон побеждает в главной гонке Гран-при Тосканы

Пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон одержал победу на десятом после карантина этапе Формулы-1. На этот раз он победил на Гран-при Тосканы. Вторым финишировал его партнер по команде Валтерри Боттас, а ТОП 3 замкнул представитель "Ред-Булл" Александр Албон.

Вашему вниманию результаты главной гонки Гран-при Тосканы: