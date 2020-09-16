  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Ферстаппен хочет выступать в команде с Хэмилтоном
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ферстаппен хочет выступать в команде с Хэмилтоном

Автоспорт
(1 голосов)

Макс хочет стать напарником Льюиса

Ферстаппен хочет выступать в команде с Хэмилтоном
Новина українською

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен сошёл в последних двух Гран-при, и в обеих гонках у него возникли проблемы с двигателем "Хонда". Он начинает терять терпение из-за невозможности бороться за чемпионским титул. Как утверждает Auto Bild, Макс хочет стать напарником Льюиса Хэмилтона.

"Как нам стало известно, Ферстаппен предпочёл бы выступать в команде с Хэмилтоном — и чем раньше, тем лучше. Он очень хочет доказать, что он уже лучший", — пишет издание.

Теоретически это возможно двумя способами. Хэмилтон ещё не подписал контракт с "Мерседесом" и может в следующем сезоне перейти в "Ред Булл". Конечно, более очевидно, что Ферстаппен сам присоединится к немецкой команде. Но это может произойти не раньше сезона-2022.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Льюис Хэмилтон Макс Ферстаппен
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...