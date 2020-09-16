Ферстаппен хочет выступать в команде с Хэмилтоном

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен сошёл в последних двух Гран-при, и в обеих гонках у него возникли проблемы с двигателем "Хонда". Он начинает терять терпение из-за невозможности бороться за чемпионским титул. Как утверждает Auto Bild, Макс хочет стать напарником Льюиса Хэмилтона.

"Как нам стало известно, Ферстаппен предпочёл бы выступать в команде с Хэмилтоном — и чем раньше, тем лучше. Он очень хочет доказать, что он уже лучший", — пишет издание.

Теоретически это возможно двумя способами. Хэмилтон ещё не подписал контракт с "Мерседесом" и может в следующем сезоне перейти в "Ред Булл". Конечно, более очевидно, что Ферстаппен сам присоединится к немецкой команде. Но это может произойти не раньше сезона-2022.