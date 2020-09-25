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Боттас выиграл первую тренировку в Сочи, Хэмилтон – 19-й
Российский этап Формулы-1 официально стартовал
Первую тренировку в Сочи с результатом 1:34.923 выиграл пилот Мерседеса Валттери Боттас, а вот лидер чемпионата Льюис Хэмилтон тестировал другой комплект шин и не успел проехать быстрый круг на шинах Soft. В итоге действующий чемпион мира в итоговом протоколе занял предпоследнее место с отставанием от Боттаса в 2,793 секунды.
В одной секунде от Боттаса смогли удержаться только Даниэль Риккардо, Макс Ферстаппен и Серхио Перес.
Что касается Феррари, то Себастьян Феттель уик-энд в России начал с 9-го места (+1,400), а Шарль Леклер занял 11-е место (+1,973).
CLASSIFICATION: END OF FP1 ????— Formula 1 (@F1) September 25, 2020
Both Racing Points in the top five
Both Renaults in the top six#RussianGP ???????? #F1 pic.twitter.com/ORcJVpdrln