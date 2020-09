Боттас выиграл первую тренировку в Сочи, Хэмилтон – 19-й

Первую тренировку в Сочи с результатом 1:34.923 выиграл пилот Мерседеса Валттери Боттас, а вот лидер чемпионата Льюис Хэмилтон тестировал другой комплект шин и не успел проехать быстрый круг на шинах Soft. В итоге действующий чемпион мира в итоговом протоколе занял предпоследнее место с отставанием от Боттаса в 2,793 секунды.

В одной секунде от Боттаса смогли удержаться только Даниэль Риккардо, Макс Ферстаппен и Серхио Перес.

Что касается Феррари, то Себастьян Феттель уик-энд в России начал с 9-го места (+1,400), а Шарль Леклер занял 11-е место (+1,973).

CLASSIFICATION: END OF FP1 ????



Both Racing Points in the top five



Both Renaults in the top six#RussianGP ???????? #F1 pic.twitter.com/ORcJVpdrln