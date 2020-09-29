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В Альфа Ромео отреагировали на продление контракта с Кими Райкконеном

Автоспорт
(1 голосов)

Никаких дедлайнов

В Альфа Ромео отреагировали на продление контракта с Кими Райкконеном
Новина українською

Глава "Альфа Ромео" Фредерик Вассёр рассказал, что его команда не будет торопиться с выбором гонщиков на сезон-2021 Формулы-1.

"Никаких дедлайнов. Мы поговорим с Кими в ближайшие несколько недель, чтобы понимать, какой у нас может быть следующий шаг вместе. Что касается второго места, то у нас будут обсуждения с "Феррари" и мы примем решение в следующие месяцы. Действительно, нам доступно много хороших пилотов, однако в первую очередь я должен всё обсудить с парнями, которые сейчас в команде. Несмотря на сложную первую половину сезона, они хорошо выполняли свою работу, у нас была командная работа, что очень важно для меня.

Читал ли я слухи, что Кими уже подписал контракт? Конечно! Но две недели так писали про Хюлькенберга, три недели назад — про Переса, на прошлой неделе — про Феттеля. Что ж, журналисты могут писать, что хотят, но это никак не повлияет на моё решение!" — заявил Вассёр в интервью корреспонденту "Чемпионата" Евгению Кустову.

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В статье: Альфа Ромео
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