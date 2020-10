Хэмилтон догнал Шумахера по количеству побед в Формуле-1

Накануне Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Айфеля. Эта победа стала для пилота Мерседеса 91-й в карьере, что позволило ему догнать единственного в истории Формулы-1 семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера.

Хэмилтон свои победы оформил за 261 гонку, в то время как Шумахер провел в Формуле-1 306 Гран-при.

После Гран-при Айфеля сын Михаэля Шумахера Мик в честь повторения рекорда своего отца подарил Хэмилтону красный шлем Феррари.

A moment to treasure...@LewisHamilton's record-equalling 91st win was rewarded with Michael Schumacher's helmet ????



