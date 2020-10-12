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Хэмилтон догнал Шумахера по количеству побед в Формуле-1

Автоспорт
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Британец настиг легенду

Хэмилтон догнал Шумахера по количеству побед в Формуле-1
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Накануне Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Айфеля. Эта победа стала для пилота Мерседеса 91-й в карьере, что позволило ему догнать единственного в истории Формулы-1 семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера.

Хэмилтон свои победы оформил за 261 гонку, в то время как Шумахер провел в Формуле-1 306 Гран-при.

После Гран-при Айфеля сын Михаэля Шумахера Мик в честь повторения рекорда своего отца подарил Хэмилтону красный шлем Феррари.

Льюис Хэмилтон близок к седьмому титулу в Формуле-1. За шесть гонок до конца чемпионата британец на 69 очков опережает Валттери Боттаса.

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В статье: формула-1 Льюис Хэмилтон Михаэль Шумахер
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