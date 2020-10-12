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Хэмилтон догнал Шумахера по количеству побед в Формуле-1
Британец настиг легенду
Накануне Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Айфеля. Эта победа стала для пилота Мерседеса 91-й в карьере, что позволило ему догнать единственного в истории Формулы-1 семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера.
Хэмилтон свои победы оформил за 261 гонку, в то время как Шумахер провел в Формуле-1 306 Гран-при.
После Гран-при Айфеля сын Михаэля Шумахера Мик в честь повторения рекорда своего отца подарил Хэмилтону красный шлем Феррари.
A moment to treasure...@LewisHamilton's record-equalling 91st win was rewarded with Michael Schumacher's helmet ????— Formula 1 (@F1) October 12, 2020
Presented by @SchumacherMick ❤️#EifelGP ???????? #F1 pic.twitter.com/7LviGh5i2F
Льюис Хэмилтон близок к седьмому титулу в Формуле-1. За шесть гонок до конца чемпионата британец на 69 очков опережает Валттери Боттаса.
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