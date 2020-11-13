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Хэмилтон - о трассе в Турции: Это дерьмо с большой буквы Д

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Льюис недоволен качеством асфальта на трассе

Хэмилтон - о трассе в Турции: Это дерьмо с большой буквы Д
Новина українською

Гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон прокомментировал работу на пятничных тренировках Гран-при Турции. Перед этапом организаторы уложили новый асфальт, что привело к серьёзным проблемам со сцеплением машин.

"Это в каком-то плане катастрофа. Эта трасса фантастическая, и я не совсем понял, когда они потратили миллионы, чтобы её переасфальтировать. Я знаю, что асфальт существовал довольно давно. Вероятно, они могли бы просто его почистить, вместо того чтобы тратить столько денег.

Трасса была хуже, чем в Портимане, где тоже был новый асфальт. У нас шины не работали, мы ехали словно по льду. Так что ты не получаешь того наслаждения от круга, который обычно получаешь на "Истамбул-парке", и я не думаю, что это изменится.

Это просто пугает. Словно кругом лужи. Ты едешь на сликах, разгоняешься, и машина очень быстро начинает скользить. Старые трассы, где нет такого покрытия, как здесь, позволяют шинам работать намного больше. Здесь покрытие такое гладкое, а из асфальта сочится масло. Это дерьмо с большой буквы "Д". Шины "хард" здесь бесполезны, "медиум" — туда-сюда, а "софт" начинает работать лучше. Думаю, если бы у нас здесь были самые мягкие компаунды, было бы лучше", — приводит слова Хэмилтона RaceFans.

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В статье: Льюис Хэмилтон
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