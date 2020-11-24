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Буффон не попал в заявку Ювентуса на предстоящий матч Лиги чемпионов

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Пирло оставил голкипера вне заявки

Буффон не попал в заявку Ювентуса на предстоящий матч Лиги чемпионов
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"Ювентус" объявил заявку на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Ференцварошем". В список, состоящий из 21 футболиста, не попал голкипер туринцев Джанлуиджи Буффон.

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Заявка "Ювентуса": Щенсны, Пинсольо, Исраэль, де Лигт, Алекс Сандро, Данило, Куадрадо, Драгушин, Фработта, Артур, Рэмси, Маккенни, Кьеза, Рабьо, Бентанкур, Бернардески, Портанова, Кулушевски, Роналду, Мората, Дибала.

Матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Ювентус" — "Ференцварош" состоится сегодня, 24 ноября, на стадионе "Альянц — Ювентус" в Турине (Италия).

"Ювентус" набрал 6 очков в 3 матчах и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. "Ференцварош" (1) — на четвёртом месте.

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В статье: Джанлуиджи Буффон Ювентус (Турин) Ференцварош (Будапешт) Ференцварош
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