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Формула-1. Гран-при Бахрейна прервано красными флагами из-за ужасной аварии
Болид загорелся в одно мгновение
Гонка Гран-при Бахрейна "Формулы 1" была прервана красными флагами. Авария пилота "Хааса" Ромена Грожана не позволила проехать даже один круг. Болид француза загорелся в одно мгновение.
Это случилось после попытки Грожана объехать других пилотов, однако произошло столкновение с россиянином Даниилом Квятом. После него Ромен улетел в отбойник на скорости почти 300 км/ч.
От удара автомобиль разделило пополам. Грожан самостоятельно смог покинуть болид. Пилот был доставлен в больницу. Как сообщается, у него диагностировали небольшие ожоги на руках и ногах.
Отметим, что на старте гонки в Бахрейне Хэмилтон удержал первую позицию.
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