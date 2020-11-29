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Формула-1. Гран-при Бахрейна прервано красными флагами из-за ужасной аварии

Автоспорт
(1 голосов)

Болид загорелся в одно мгновение

Формула-1. Гран-при Бахрейна прервано красными флагами из-за ужасной аварии
Новина українською

Гонка Гран-при Бахрейна "Формулы 1" была прервана красными флагами. Авария пилота "Хааса" Ромена Грожана не позволила проехать даже один круг. Болид француза загорелся в одно мгновение.

Это случилось после попытки Грожана объехать других пилотов, однако произошло столкновение с россиянином Даниилом Квятом. После него Ромен улетел в отбойник на скорости почти 300 км/ч.

Формула-1. Гран-при Бахрейна прервано красными флагами из-за ужасной аварии - изображение 1

От удара автомобиль разделило пополам. Грожан самостоятельно смог покинуть болид. Пилот был доставлен в больницу. Как сообщается, у него диагностировали небольшие ожоги на руках и ногах.

Отметим, что на старте гонки в Бахрейне Хэмилтон удержал первую позицию.

Формула-1. Гран-при Бахрейна прервано красными флагами из-за ужасной аварии - изображение 2

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В статье: формула-1 Гран-при Бахрейна автоспорт
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Комментарии (1)
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Footballhead (м. Чернігів)
29.11.2020 в 17:52
О, цей ходячий краш-тест завжди виживав при подібних ексцесах. Недивно, чому і тут вибрався.
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