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Хэмилтон об аварии Грожана: Риск, который мы на себя берем - не шутки

Автоспорт
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Комментарий пилота

Хэмилтон об аварии Грожана: Риск, который мы на себя берем - не шутки
UA-Футбол
Новина українською

Пилот Формулы-1 команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон прокомментировал аварию представителя "Хааса" Ромена Грожана. Соответствующее обращение он опубликовал на своей странице в Instagram:

"Я так рад, что Ромен в безопасности. Вот это да. Риск, который мы на себя берем - не шутки, если кто забыл, что мы рискуем жизнями ради того, что любим. Это напоминание всем нам.

Благодаря огромным усилиям ФИА Ромен смог безопасно выбраться оттуда" - написал он.

Подробности ужасной аварии

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В статье: формула-1 Льюис Хэмилтон Ромен Грожан
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