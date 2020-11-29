Хэмилтон об аварии Грожана: Риск, который мы на себя берем - не шутки

Пилот Формулы-1 команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон прокомментировал аварию представителя "Хааса" Ромена Грожана. Соответствующее обращение он опубликовал на своей странице в Instagram:

"Я так рад, что Ромен в безопасности. Вот это да. Риск, который мы на себя берем - не шутки, если кто забыл, что мы рискуем жизнями ради того, что любим. Это напоминание всем нам.

Благодаря огромным усилиям ФИА Ромен смог безопасно выбраться оттуда" - написал он.